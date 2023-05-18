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Собянин: Главархив Москвы опубликовал уникальные изображения столичных музеев

Лейла Алиева
Город
Собянин: Главархив Москвы опубликовал уникальные изображения столичных музеев
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Столичный Главархив опубликовал уникальные исторические фотографии, посвященные Международному дню музеев. Об этом в четверг, 18 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Исторический музей есть сразу на нескольких фото. Первое, еще черно-белое, сделано в начале ХХ века, а на цветном 1984 года уже виден запоминающийся красный фасад здания, — отметил он.

На весь экранПолноэкранный просмотр Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
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Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
На весь экранПолноэкранный просмотр Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
2/4
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
На весь экранПолноэкранный просмотр Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
3/4
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
На весь экранПолноэкранный просмотр Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
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Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Также в подборке можно увидеть залы Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина и дома-музеи известных российских деятелей, написал Собянин в своем Telegram-канале.

В этот же глава города поздравил музейных работников с профессиональным праздником. По его словам, в городе насчитывается более 440 музеев и выставочных залов — это один из самых высоких показателей в мире. В прошлом году их посетили 25 миллионов человек. Собянин напомнил, что ежегодно в Москве проходит акция «Ночь в музее». В этом году она состоится с 20 по 21 мая.

В культурно-познавательной акции «Ночь в музее» примут участие множество столичных галерей, библиотек, парков и театров. Большинство мероприятий начнется в 19:00 и продлится до полуночи. Городские музеи также откроют свои двери для тех, кто захочет изучить их самостоятельно. Подробнее о программе акции рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

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