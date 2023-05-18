Документальный фильм о достижениях проекта «Московское долголетие» сняли в столице

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Проект «Московское долголетие» подготовил документальный фильм о своем появлении, развитии и достижениях. Героями картины стали участники программы, которые поделились своими историями. Об этом в четверг, 18 мая, рассказал заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов.

Герои документального фильма поделились своими историями о том, как нашли для себя новое хобби и познакомились с единомышленниками, обрели друзей. Премьера картины состоится 19 мая.

— Сейчас в столице функционирует целая экосистема «Московского долголетия», в которую включена почти вся городская инфраструктура: горожане могут посещать занятия с профессиональными педагогами по 39 направлениям или сами создавать клубы по интересам более чем в 70 центрах московского долголетия, — сообщил Филиппов.

По его словам, проект поменял отношение москвичей к возрасту, в том числе молодежи. Согласно социологическому исследованию, 81 процент опрошенных, у которых есть родственники «серебряного» возраста, считают программу полезной для своих близких, передает официальный сайт мэра Москвы.

В столице состоится массовый заход участников «Московского долголетия» по скандинавской ходьбе. Он пройдет 19 мая в 11:00 одновременно на 11 городских площадках.