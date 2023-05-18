Два человека пострадали при атаке украинского беспилотника в Курской области

Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

В Курской области после атаки украинского беспилотника пострадали два человека. Об этом в четверг, 18 мая, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

— ВСУ сбросили взрывное устройство на физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Глушково. По предварительной информации, два жителя получили ранения, — написал он в своем Telegram-канале.

Еще один украинский беспилотник был сбит в Курской области силами противовоздушной обороны 10 мая. Губернатор региона Роман Старовойт рассказал, что в результате инцидента никто не пострадал, однако падение беспилотника повредило газовую трубу и фасад дома.