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Два человека пострадали при атаке украинского беспилотника в Курской области
В Курской области после атаки украинского беспилотника пострадали два человека. Об этом в четверг, 18 мая, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
— ВСУ сбросили взрывное устройство на физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Глушково. По предварительной информации, два жителя получили ранения, — написал он в своем Telegram-канале.
Еще один украинский беспилотник был сбит в Курской области силами противовоздушной обороны 10 мая. Губернатор региона Роман Старовойт рассказал, что в результате инцидента никто не пострадал, однако падение беспилотника повредило газовую трубу и фасад дома.
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