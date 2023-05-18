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Более 300 элементов навигации обновили в столице к запуску МЦД-3 и МЦД-4

Полина Пашкина
Город
Более 300 элементов навигации обновили в столице к запуску МЦД-3 и МЦД-4
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Специалисты обновили более чем 300 элементов навигации к запуску третьей и четвертой линий Московских центральных диаметров (МЦД-3 и МЦД-4). Об этом в четверг, 18 мая, рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Так, на МЦД обновили 160 указателей. Речь идет о круглых транспортных схемах, разводящих элементах и маршрутно-путевых полосах. В метро обновили 150 элементов. Логотипы будущих диаметров внедряют уже сейчас, чтобы пассажиры могли привыкнуть к новым обозначениям. При этом их заклеивают полупрозрачной лентой, чтобы показать, что линии пока не запущены.

— В этом году запустим две новые линии МЦД. МЦД-3 свяжет Зеленоград с Раменским, а МЦД-4 — Апрелевку и Железнодорожный. Сейчас ведем активную подготовку к этому долгожданному событию. Мы не только реконструируем железнодорожную инфраструктуру, обновляем поезда, но и меняем навигацию, — приводит слова Ликсутова Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Станцию Солнечная, которая войдет в состав МЦД-4, планируется обновить. Ее приведут к стандарту столичного транспорта.

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