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Новые электросуда выйдут на регулярный речной маршрут «Парк «Фили» — Киевский»

Павел Иванов
Город
Новые электросуда выйдут на регулярный речной маршрут «Парк «Фили» — Киевский»
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Новые электросуда выйдут на первый регулярный речной маршрут «Парк «Фили» — Киевский» уже в этом году, Об этом в четверг, 18 мая, сообщил заместитель мэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

— Скоро начнем тестовые испытания. Мы должны убедиться в безопасности и проверить работоспособность всех систем. Только после этого суда смогут выйти на маршрут, — сказал он.

По словам заммэра, кроме внутренних испытаний, электросуда будет принимать комиссия Российского Классификационного общества (РКО). По результатам итоговых проверок и принятия в реестр этот вид транспорта будет официально считаться новым способом передвижения по Москве-реке, передает Telegram-канал дептранса.

10 мая Ликсутов также рассказал, что теперь московские теплоходы ходят от Южного речного вокзала в 30 российских городов. Так, любой желающий может отправиться в Нижний Новгород, Коломну, Муром, Рязань и село Константиново.

Транспорт Максим Ликсутов Москва-река
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