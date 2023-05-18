Новые организации зарегистрировали в благотворительном сервисе на mos.ru

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Три новые организации зарегистрировались в благотворительном сервисе на mos.ru. Число объединений постоянно растет. Об этом в четверг, 18 мая, сообщила председатель Комитета общественных связей и молодежной политики столицы Екатерина Драгунова.

Пользователи официального сайта мэра Москвы теперь могут поддержать подопечных 77 проверенных фондов.

— Растет и объем помощи, которую получают их подопечные. Мы видим, что москвичи все чаще проявляют желание помогать и заниматься благотворительностью, и очень ценим вклад каждого, — сообщила Драгунова.

Благотворительный сервис был создан в 2020 году. За время его работы пожертвования сделали более 55 тысяч человек. На сайте можно выбрать программу и желаемую сумму для перевода. Кроме того, есть возможность настроить автоплатеж для регулярной помощи, передает официальный сайт мэра Москвы.

На портале mos.ru чаще всего москвичи ищут услуги по получению питания на молочной кухне, записи к врачу и доступа к электронному дневнику школьника. Ежедневно горожане используют поисковую строку не только для того, чтобы найти необходимые услуги или раздел портала, но и, например, чтобы узнать о погоде в Москве.