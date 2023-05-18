Самострой в районе жилых домов ликвидировали на востоке Москвы

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Москва, Просторная улица, 10А Карта всех событий

Специалисты Госинспекции по недвижимости обнаружили самострой во дворе жилых домов в Преображенском районе. Об этом в четверг, 18 мая, сообщил начальник контрольного ведомства Иван Бобров.

— Одноэтажное строение во дворе многоквартирных жилых домов возвели незаконно. Земельный участок в пользование не предоставлялся, разрешение на строительство не выдавалось, — рассказал он.

По словам Боброва, площадь незаконной постройки достигала 80 квадратных метров. Самострой использовался как склад. Сотрудники Госинспекции по недвижимости демонтировали строение. Освобожденную территорию привели в порядок.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.