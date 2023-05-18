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Самострой в районе жилых домов ликвидировали на востоке Москвы

Евгений Белоусов
Город
Самострой в районе жилых домов ликвидировали на востоке Москвы
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва
Москва, Просторная улица, 10А Карта всех событий

Специалисты Госинспекции по недвижимости обнаружили самострой во дворе жилых домов в Преображенском районе. Об этом в четверг, 18 мая, сообщил начальник контрольного ведомства Иван Бобров.

— Одноэтажное строение во дворе многоквартирных жилых домов возвели незаконно. Земельный участок в пользование не предоставлялся, разрешение на строительство не выдавалось, — рассказал он.

По словам Боброва, площадь незаконной постройки достигала 80 квадратных метров. Самострой использовался как склад. Сотрудники Госинспекции по недвижимости демонтировали строение. Освобожденную территорию привели в порядок.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

Восточный административный округ (ВАО) Самострой Москва
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