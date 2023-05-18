Город реализует на торгах 136 машино-мест в Таганском районе

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Москва, улица Мельникова Карта всех событий

Горожане смогут приобрести 136 машино-мест у города. Их реализуют на торгах. Подземная парковка находится недалеко от станции метро «Волгоградский проспект». Об этом в четверг, 18 мая, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Предлагаемые места расположены в жилом доме на улице Мельникова. Припаркованные машины будут находиться под круглосуточной охраной и видеонаблюдением.

— Всего город выставил на торги 136 лотов суммарной площадью около двух тысяч квадратных метров. Их площадь варьируется от 13,7 до 21,8 квадратного метра, — сообщил Максим Гаман.

Подать заявку на участие в аукционе в зависимости от выбранного места можно будет до 29, 31 мая и 2 июня. Торги пройдут 6, 8 и 13 июня соответственно, передает официальный сайт мэра Москвы.

С января по март текущего года столица реализовала на торгах более 1,8 тысячи машино-мест, что на треть больше, чем за аналогичный период 2022 года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.