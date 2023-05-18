Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Андрей Бочкарев: На стройках Москвы прошло более 900 проверок соблюдения пожарных норм

Павел Иванов
Город
Андрей Бочкарев: На стройках Москвы прошло более 900 проверок соблюдения пожарных норм
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

С начала 2023 года прошло более 900 проверок соблюдения пожарных норм на стройках. Об этом в четверг, 18 мая, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Мосгосстройнадзор в постоянном режиме контролирует процесс организации строительства капитальных объектах, уделяя особое внимание соблюдению мер противопожарной безопасности. За четыре месяца состоялось более 900 выездных проверок на стройплощадки с участием специалистов Управления пожарного надзора, — рассказал он.

Заммэра подчеркнул, что безопасность при проведении строительных работ должна быть одним из приоритетов каждого застройщика. Также он уточнил, что самыми частыми причинами пожаров становятся аварийный режим работы электросети и неисправность электрооборудования.

Еще пожары возникают, когда огневые работы проводятся без соблюдения требований противопожарной безопасности, а также нарушены правила хранения горючих жидкостей и легковоспламеняющихся материалов.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко отметил, что за четыре месяца на поднадзорных ведомству объектах произошло 44 пожара. Инспекторами профильного управления было оформлено 145 административных протоколов о нарушениях, а сумма штрафов превысила 12,4 миллиона рублей.

По словам Войстратенко, сегодня проводится профилактическая работа с застройщиками, в рамках которой разъясняются актуальные требования противопожарной безопасности. С начала текущего года состоялось более 40 консультаций участников строительства, выдано 6 предостережений о недопустимости нарушений.

25 апреля стало известно, что в столице приступили к производству инновационных устройств защиты от возгораний.

Строительство Проверки Андрей Бочкарев
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Первую Storm Shadow российские войска уже сбили, очередь за дронами

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Почему мы так любим сказки советских режиссеров

Алексей Кочетков
Алексей Кочетков

Победа Эрдогану дастся нелегко

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Росток редко похож на плод

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Чита-дрита, чита-маргарита: хорошие отношения с РФ и закон гостеприимства — важный алгоритм для Грузии

Александр Лосото
Александр Лосото

И стены помогают: одно из направлений развития медицины — стационары на дому

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Жалкое зрелище: в Сети появился тизер второго сезона сериала «И просто так»

Все мнения
О проекте