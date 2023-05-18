Андрей Бочкарев: На стройках Москвы прошло более 900 проверок соблюдения пожарных норм

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С начала 2023 года прошло более 900 проверок соблюдения пожарных норм на стройках. Об этом в четверг, 18 мая, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Мосгосстройнадзор в постоянном режиме контролирует процесс организации строительства капитальных объектах, уделяя особое внимание соблюдению мер противопожарной безопасности. За четыре месяца состоялось более 900 выездных проверок на стройплощадки с участием специалистов Управления пожарного надзора, — рассказал он.

Заммэра подчеркнул, что безопасность при проведении строительных работ должна быть одним из приоритетов каждого застройщика. Также он уточнил, что самыми частыми причинами пожаров становятся аварийный режим работы электросети и неисправность электрооборудования.

Еще пожары возникают, когда огневые работы проводятся без соблюдения требований противопожарной безопасности, а также нарушены правила хранения горючих жидкостей и легковоспламеняющихся материалов.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко отметил, что за четыре месяца на поднадзорных ведомству объектах произошло 44 пожара. Инспекторами профильного управления было оформлено 145 административных протоколов о нарушениях, а сумма штрафов превысила 12,4 миллиона рублей.

По словам Войстратенко, сегодня проводится профилактическая работа с застройщиками, в рамках которой разъясняются актуальные требования противопожарной безопасности. С начала текущего года состоялось более 40 консультаций участников строительства, выдано 6 предостережений о недопустимости нарушений.

25 апреля стало известно, что в столице приступили к производству инновационных устройств защиты от возгораний.