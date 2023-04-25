Овчинский: В столице приступили к производству инновационных устройств защиты от возгораний

Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Московская компания «Эколайт», которая занимается выпуском низковольтной аппаратуры, первая в стране разработала и запустила в масштабное производство устройства защиты от возгораний. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Более 130 производителей столицы разрабатывают и производят электрооборудование. Созданные для бизнеса в Москве комфортные условия позволяют компаниям активно развиваться и предлагать инновационные разработки.

— Новые устройства столичного производителя позволят наиболее эффективно снизить риски возгорания из-за неисправности электропроводки и оборудования — самой частой причины пожаров в зданиях и помещениях. Производственные мощности компании позволят ежегодно изготавливать миллион данных аппаратов, — рассказал Владислав Овчинский.

Сегодня в электрических щитах устанавливаются, как правило, два типа защитных устройств: автоматические выключатели (АВ), защищающие сети от коротких замыканий, и устройства защитного отключения (УЗО), предотвращающие поражение людей электрическим током.

Как отметили на предприятии, устройства защиты от дугового пробоя – следующий этап развития защиты электросетей после автоматических выключателей и УЗО.

— Наши устройства значительно повысят уровень пожарной безопасности в зданиях, спасут жизни людей и сберегут имущество. Наша продукция получила признание и будет применяться при реализации постановления Правительства России о внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации, — уточнил генеральный директор компании Федор Немцов.

Запуск собственных производственных площадок в городе открывает предпринимателям ряд возможностей для реализации своих товаров, налаживания сотрудничества с поставщиками и партнерами, а также расширения деятельности.