Песков: Страны Африки направят в Россию делегацию для решения украинского кризиса

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Группа государств Африки направит в Москву делегацию, которая будет содействовать решению кризиса на Украине. Об этом в четверг, 18 мая, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подтвердил, что в телефонном разговоре с Владимиром Путиным президент ЮАР Сирил Рамапоса выразил желание Африки как крупнейшего континента заявить свой голос в прилагаемых международным сообществом усилиях по решению украинского кризиса. Визит представителей стран Африки ожидается до запланированного на конец июля саммита Россия — Африка.

— Действительно, группа государств направит делегацию, которая в том числе будет и в Москве. Точные сроки будут согласованы еще дополнительно по дипканалам, — сказал Песков.

Он отметил, что Кремль сообщит о дате встречи после того, как она будет согласована. Песков добавил, что Россия готова выслушать любые предложения по урегулированию ситуации на Украине, передает ТАСС.

Во вторник, 16 мая, президент ЮАР Сирил Рамафоса сообщил, что от лица стран Африки поговорил с российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.