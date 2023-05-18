«Последний шанс»: политолог Кошкин рассказал, как изменится ситуация на поле боя в ближайшие месяцы

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Западная пресса регулярно пишет, что исход конфликта на Украине во многом определится в ближайшие месяцы. В США и Европе от Киева ждут скорого наступления, но оно постоянно откладывается. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта Ассоциации военных политологов Андрея Кошкина, какое развитие конфликта наиболее вероятно.

Ранее газета Financial Times написала, что следующие пять месяцев — «последний реальный шанс» для Киева изменить ситуацию на поле боя. Если же Украина не добьется успеха, мировое сообщество окажет на страну «огромное давление», чтобы убедить ее в необходимости мирных переговоров.

Собеседник «ВМ» полагает, что на Западе уверены: украинской армии хватит только на одно контрнаступление. Его исход окажется решающим для Киева. После этого последует попытка решить конфликт за столом переговоров.

Однако на поле боя, вероятнее всего, украинскую армию ожидает провал. По словам Кошкина, в данный момент инициатива на стороне российской армии, несмотря на то, что она находится в «оборонительном режиме».

— Сейчас наша армия ждет наступления, но непассивно, — говорит эксперт. — Ведутся активные действия по уничтожению логистической системы ВСУ, наносятся удары по местам скопления противника. Все это — своего рода сдерживание действий по возможно концентрации сил для наступления.

При этом, как отмечает Кошкин, наиболее вероятное развитие событий предполагает, что наступление ВСУ захлебнется.

— Базовый сценарий на ближайшие месяцы: сдерживание контрнаступления Украины, а после этого дальнейшее наступление российской армии, — заключил политолог.

О «серьезном контрнаступлении» ВСУ на Западе и Украине говорят с начала этого года. 11 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ нужно еще немного времени для подготовки к контрнаступлению.