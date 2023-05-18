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Обвинение запросило для экс-губернатора Екатеринбурга Ройзмана штраф в 260 тысяч рублей

Полина Пашкина
Общество
Обвинение запросило для экс-губернатора Екатеринбурга Ройзмана штраф в 260 тысяч рублей
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Государственный обвинитель по уголовному делу бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана* о дискредитации Вооруженных сил РФ запросил для него штраф в размере 260 тысяч рублей.

В рамках заседания в Октябрьском районном суде Ройзман был признан виновным в дискредитации ВС РФ.

Изначально экс-губернатору Екатеринбурга назначили штраф в размере 280 тысяч рублей. Однако с учетом смягчающих обстоятельств, в качестве которых засчитали благотворительную деятельность Ройзмана, наличие у него двух маленьких детей и положительных характеристик, суд снизил эту сумму до 260 тысяч рублей, передает РИА Новости.

При этом в суде отказали в приобщении к делу Ройзмана обращений, которые направили в том числе певица Алла Пугачева, вдова экс-президента России Наина Ельцина и драматург Николай Коляда. Всего было получено 30 характеристик политика от российских и уральских режиссеров, актеров, правозащитников и историков.

Рассмотрение уголовного дела о дискредитации российской армии в отношении Ройзмана стартовало в конце апреля. По версии следствия, он провел трансляцию в интернете, во время которой критиковал ВС РФ, а также убеждал аудиторию в негативном характере целей использования ВС РФ.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

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