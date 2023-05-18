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Россияне заметно увеличили расходы на путешествия в прошедшие майские праздники

Михаил Петров
Общество
Россияне заметно увеличили расходы на путешествия в прошедшие майские праздники
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Специалисты Банка «Открытие» провели исследование по банковским картам клиентов банка в регионах России и странах, принимающих к оплате карты отечественной системы платежей «Мир». Анализ обезличенных данных показал, что россияне — клиенты банка, увеличили траты в майские праздники 2023 года на 16 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Эксперты банка изучили* расходы клиентов в прошедшие майские праздники и выявили значительный рост затрат на путешествия, медицинские услуги, а также кафе и рестораны. Снижение расходов не зафиксировано ни в одной из категорий.

Клиенты банка с 29 апреля по 9 мая 2023 года потратили на 16 процентов больше средств по сравнению с аналогичным периодом минувшего года.

Объем расходов у клиентов увеличился во всех категориях. Наибольший рост зафиксирован на путешествия и транспорт — 45 процентов. На медицинские услуги, кафе и рестораны клиенты банка потратили на 26 процентов больше. Также выросли расходы на покупку бытовой техники — на 19 процентов и товаров в магазинах масс-маркета — на 17 процентов.

Эксперты банка также отметили увеличение объема трат в майские праздники за рубежом. Объем трансакций по картам «Мир» вырос в 2,3 раза. Самыми популярными странами, в которых клиенты банка оплачивали покупки, стали Беларусь, где объем платежей по картам вырос вдвое, Армения, показавшая четырехкратный рост платежей, и Казахстан, в котором в 2022 году почти не было платежей, а в 2023 году они составляют 15 процентов от всего объема зарубежных трансакций.

— Длинные праздничные выходные в мае традиционно являются временем, когда россияне берут отпуска и отгулы, отправляясь в путешествия или совершая значимые покупки, в том числе во время заграничных поездок. В этом году в майские праздники мы наблюдали рост расходов по всем статьям, — отметил заместитель лидера трайба «Ежедневный банкинг» Банка «Открытие» Алексей Перов.

*Учитывались платежные операции с 29 апреля по 9 мая 2022 и 2023 годов.

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