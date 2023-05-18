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Автор «Уральских пельменей» Игорь Истомин погиб в ходе спецоперации

Полина Пашкина
Общество
Автор «Уральских пельменей» Игорь Истомин погиб в ходе спецоперации
Фото: Youtube / Игорь Истомин ВИА ССО АссоЛЬ

Известный уральский бард Игорь Истомин, который участвовал в создании сценок для комедийного шоу «Уральские пельмени», погиб в возрасте 51 года во время выполнения задач специальной военной операции. В Екатеринбурге во вторник, 18 мая, простились с музыкантом.

Истомин ушел на СВО в мае 2022 года, не сказав об этом близким. Вместо этого он сообщил, что отправляется на стройку. Он обладал мастерством в этом деле, поэтому никого не удивил его отъезд.

Родные забили тревогу, когда Истомин перестал выходить на связь. Он считался пропавшим без вести. После продолжительных поисков, запросов в различные инстанции и проведения процедуры ДНК удалось установить, что Истомин погиб на СВО еще прошлым летом.

Игорь Истомин был популярен в Екатеринбурге. Он вел свой YouTube-канал, где выкладывал видеозаписи песен, многие из которых написал сам.

Истомина посмертно представили к высокой государственной награде за проявленные героизм, мужество и самоотверженность. Ее лично вручат близким родственникам барда. У Игоря Истомина остались жена и двое детей, передает портал «Екатеринбург онлайн».

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