«Мне хочется драться с Егором»: Мария Тишкова сделала признание о жизни своей дочери

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Звездная модель Алеся Кафельникова в 2021 году вышла замуж за бизнесмена Георгия Петришина, от которого вскоре родила дочь Кьяру. Брак казался счастливым, но мать девушки Мария Тишкова сообщила о семейном скандале. По ее словам, дочь со временем перестала рассказывать о радостях семейной жизни.

— Я чувствую боль из-за событий в Москве. Это возвращение Алеси, их очередной скандал с Егором. Он записывает компроматы на нее и кошмарные видеодопросы. Мне хочется драться с Егором и защищать своего ребенка, каким бы он ни был, — поделилась переживаниями Тишкова.

Она также подчеркнула, что хотела бы вытащить дочь из абьюзивных отношений. Но пока женщина ничего не может поделать и вынуждена наблюдать за драмой со стороны — в последнее время она живет на Бали и имеет трудности с финансами, пишет StarHit.

Ранее Алеся Кафельникова рассказала, почему ее маленькая дочь живет с бабушкой на Бали, пока сама она занимается карьерой. По словам девушки, она не хочет покидать модельный бизнес, несмотря на то что души не чает в ребенке.