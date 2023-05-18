Молодой и агрессивный: терапевт Кондрахин рассказал о скрытых опасностях зеленого чая

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Многие предпочитают зеленый чай вместо черного, потому что думают, что он полезнее. Однако зачастую вреда от такого напитка гораздо больше. «Вечерняя Москва» обсудила с терапевтом, кандидатом медицинских наук Андреем Кондрахиным, чем и для кого опасен этот напиток и есть ли у него полезные свойства.

Молодой и более концентрированный

По словам врача, зеленый чай — это тот же черный чай, только более молодой. За счет этого он содержит в себе более активные вещества и антиоксиданты.

— Он работает в организме более активно и создает больше химических процессов. Улучшает обмен веществ, усиливает метаболизм. Также способен повлиять на давление или изменить массу тела, — пояснил Кондрахин.

Он рассказал, что, когда люди обнаружили эти свойства чая, то придумали выводить его экстракт и продавать в виде целебных капсул.

— После их бесконтрольного употребления у человека блокировалась ферментативная система печени, а после возникало острое поражение, которое приводило к циррозу, — сказал врач. — Печень не может перерабатывать очень концентрированный чай, поэтому начинается разрушение.

Врач объяснил, что именно печень нейтрализует любые вещества в организме, поэтому страдает больше всего:

— В зеленом чае очень много танинов (дубильные вещества — прим. «ВМ»). Они стимулируют работу сосудов и повышают давление. Поэтому для организма он считается активным веществом, которое печень должна нейтрализовать и вывести.

Противопоказания

Терапевт выделил группы людей, которым стоит воздержаться от зеленого чая. Среди них:

сердечно-сосудистые патологии;

сердечная недостаточность;

гипертония.

Кондрахин заметил, что черный чай является менее агрессивным родственником зеленого, потому что он уже переработан для организма и не будет перегружать печень.

— Он считается более легким напитком, не оказывает токсического действия, поэтому не дает нагрузку на печень и ЖКТ, — заверил специалист.

Не только вред

Однако у зеленого чая есть и полезные свойства, успокоил Кондрахин.

— Он способен работать как природный антибиотик. Под его воздействием многие микроорганизмы теряют свою устойчивость к антибиотикам и быстрее поддаются терапии, — пояснил он.

Конечно, зеленый чай не вылечит от болезни, предупредил врач, но он может не дать развиваться болезнетворным бактериям внутри организма, а антибиотики под его влиянием легче борются с микробами.