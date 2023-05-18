Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Молодой и агрессивный: терапевт Кондрахин рассказал о скрытых опасностях зеленого чая

Иссалина Аюпова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Молодой и агрессивный: терапевт Кондрахин рассказал о скрытых опасностях зеленого чая
Фото: Unsplash

Многие предпочитают зеленый чай вместо черного, потому что думают, что он полезнее. Однако зачастую вреда от такого напитка гораздо больше. «Вечерняя Москва» обсудила с терапевтом, кандидатом медицинских наук Андреем Кондрахиным, чем и для кого опасен этот напиток и есть ли у него полезные свойства.

Молодой и более концентрированный

По словам врача, зеленый чай — это тот же черный чай, только более молодой. За счет этого он содержит в себе более активные вещества и антиоксиданты.

— Он работает в организме более активно и создает больше химических процессов. Улучшает обмен веществ, усиливает метаболизм. Также способен повлиять на давление или изменить массу тела, — пояснил Кондрахин.

Он рассказал, что, когда люди обнаружили эти свойства чая, то придумали выводить его экстракт и продавать в виде целебных капсул.

— После их бесконтрольного употребления у человека блокировалась ферментативная система печени, а после возникало острое поражение, которое приводило к циррозу, — сказал врач. — Печень не может перерабатывать очень концентрированный чай, поэтому начинается разрушение.

Врач объяснил, что именно печень нейтрализует любые вещества в организме, поэтому страдает больше всего:

— В зеленом чае очень много танинов (дубильные вещества — прим. «ВМ»). Они стимулируют работу сосудов и повышают давление. Поэтому для организма он считается активным веществом, которое печень должна нейтрализовать и вывести.

Противопоказания

Терапевт выделил группы людей, которым стоит воздержаться от зеленого чая. Среди них:

  • сердечно-сосудистые патологии;
  • сердечная недостаточность;
  • гипертония.

Кондрахин заметил, что черный чай является менее агрессивным родственником зеленого, потому что он уже переработан для организма и не будет перегружать печень.

— Он считается более легким напитком, не оказывает токсического действия, поэтому не дает нагрузку на печень и ЖКТ, — заверил специалист.

Не только вред

Однако у зеленого чая есть и полезные свойства, успокоил Кондрахин.

— Он способен работать как природный антибиотик. Под его воздействием многие микроорганизмы теряют свою устойчивость к антибиотикам и быстрее поддаются терапии, — пояснил он.

Конечно, зеленый чай не вылечит от болезни, предупредил врач, но он может не дать развиваться болезнетворным бактериям внутри организма, а антибиотики под его влиянием легче борются с микробами.

Здоровье Врачи Чай Напитки
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Евровидение: как хорошо, что нас там не было

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Отставка после банкета: жену бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера уволили

Дмитрий Толкачев
Дмитрий Толкачев

Насколько привлекательна сегодня профессия спортсмена?

Евгения Ткаченко
Евгения Ткаченко

Жемчужина Восточного округа: как меняется район Вешняки

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Первую Storm Shadow российские войска уже сбили, очередь за дронами

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Почему мы так любим сказки советских режиссеров

Алексей Кочетков
Алексей Кочетков

Победа Эрдогану дастся нелегко

Все мнения
О проекте