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«Присылают откровенные фото»: ЮрКисс рассказал о своих поклонницах

Евгений Силаев
Общество
«Присылают откровенные фото»: ЮрКисс рассказал о своих поклонницах
Фото: РИА Новости

Исполнитель Юрий Киселев, более известный под сценическим псевдонимом ЮрКисс, намекнул на то, что роман с певицей Люсей Чеботиной закончился. Артист дал понять, что его преследует целая армия поклонниц.

Новое признание Киселева вызвало сомнения у фанатов. Он дал понять, что с исполнительницей хита «Солнце Монако» его больше ничего не связывает, хотя недавно рассказывал другое.

В то же время ЮрКисс рассказал, что проблем с женским вниманием у него нет. По его словам, поклонницы готовы пойти на отчаянные шаги.

— Были девочки, которые выслеживали, где я живу, куда хожу. Мне постоянно присылают откровенные фото. Думаю, что это делают не совсем фанатки. Это не от фанатизма… Когда присылаешь незнакомому человеку свое обнаженное фото, это не фанатизм, а шиза, — рассказал певец в эфире Big Russian Boss Show.

Чеботина рассказала, что ее коллега Филипп Киркоров никогда не был злым, даже если кто-то так считает. Она назвала короля российской эстрады замечательным человеком и отметила, что сплетни о его якобы непростом характере не имеют под собой оснований.

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