Politico: США готовятся к заморозке конфликта на Украине на десятки лет

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Власти США готовятся к возможной заморозке украинского конфликта на десятилетия. Об этом пишет в четверг, 18 мая, издание Politico.

Согласно имеющейся информации, такой вариант развития конфликта всерьез рассматривают в администрации президента США Джо Байдена. Заморозка конфликта предполагает установку определенных границ, которые Киев и Москва согласились бы не пересекать. Однако такие границы могут быть неофициальными.

Учитывая нынешнюю ситуацию, такой вариант развития событий кажется самым реалистичным, пишет издание.

Недавно газета Financial Times сообщила, что следующие пять месяцев — «последний реальный шанс» для Киева изменить ситуацию на поле боя. Если же Украина не добьется успеха, мировое сообщество окажет на страну «огромное давление», чтобы убедить ее в необходимости мирных переговоров.

17 мая директор эстонского Института внешней политики Кристи Райк заявила, что страны ЕС больше не хотят и не могут поддерживать Украину. Она отметила, что стороны постоянно спорят по вопросам поставок вооружения Киеву.