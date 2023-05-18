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Нет шансов не соблюдать правила: как Москва стала лидером России по безопасности дорожного движения

Анастасия Харламова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Нет шансов не соблюдать правила: как Москва стала лидером России по безопасности дорожного движения
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал столицу лидером России по безопасности дорожного движения. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по городскому транспорту Роберта Яна, почему именно в Москве лучшие водители и дороги.

По его словам, налаженная система дорожного движения в столице помогает предотвратить нарушения правил дорожного движения водителями и способствует сокращению числа аварий.

— Вопрос безопасности складывается из-за общей организации дорожного движения, контроля и мониторинга. В Москве одна из лучших систем организации дорожного движения. В этом никто не сомневается. В столице максимальная плотность камер, которые удерживают водителей от нарушения ПДД. Это сокращает количество дорожных происшествий, — рассказал он.

У департамента транспорта есть ресурсы, чтобы создавать специальные подразделения, которые узко заточены под определенные виды контроля в сфере транспорта. Соответственно, безопасности уделяется внимания больше, чем в других регионах, подчеркнул эксперт.

Собеседник «ВМ» уверен, что в Москве созданы такие условия, которые не дают водителям совершать нарушения.

— В совокупности эти факторы сокращают количество аварий. Водители могут иметь разный опыт и квалификацию, но условия, в которых они находятся, их сдерживают от нарушений. Многие жалуются, что в столице много камер, выписывают больше штрафов, но это все накладывает отпечаток и не дает шансов не соблюдать правила, — заверил Ян.

В 2022 году число аварий в России, оформленных с помощью европротокола, значительно сократилось — с 40 до 34 процентов. Автоэксперт Алексей Аксенов рассказал «ВМ», что такое европротокол, какие у него плюсы и минусы. По его словам, среди плюсов е-протокола, как его часто называют, — экономия времени, поскольку не нужно тратить несколько часов на ожидание сотрудников ДПС. Сама процедура очень проста: участникам ДТП нужно всего лишь заполнить извещения об аварии и зафиксировать последствия инцидента.

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