Нет шансов не соблюдать правила: как Москва стала лидером России по безопасности дорожного движения

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Мэр Москвы Сергей Собянин назвал столицу лидером России по безопасности дорожного движения. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по городскому транспорту Роберта Яна, почему именно в Москве лучшие водители и дороги.

По его словам, налаженная система дорожного движения в столице помогает предотвратить нарушения правил дорожного движения водителями и способствует сокращению числа аварий.

— Вопрос безопасности складывается из-за общей организации дорожного движения, контроля и мониторинга. В Москве одна из лучших систем организации дорожного движения. В этом никто не сомневается. В столице максимальная плотность камер, которые удерживают водителей от нарушения ПДД. Это сокращает количество дорожных происшествий, — рассказал он.

У департамента транспорта есть ресурсы, чтобы создавать специальные подразделения, которые узко заточены под определенные виды контроля в сфере транспорта. Соответственно, безопасности уделяется внимания больше, чем в других регионах, подчеркнул эксперт.

Собеседник «ВМ» уверен, что в Москве созданы такие условия, которые не дают водителям совершать нарушения.

— В совокупности эти факторы сокращают количество аварий. Водители могут иметь разный опыт и квалификацию, но условия, в которых они находятся, их сдерживают от нарушений. Многие жалуются, что в столице много камер, выписывают больше штрафов, но это все накладывает отпечаток и не дает шансов не соблюдать правила, — заверил Ян.

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