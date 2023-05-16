Европротокол: плюсы, минусы и стоит ли вызывать сотрудников ДПС

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В 2022 году число аварий, оформленных с помощью европротокола, значительно сократилось в РФ — с 40 до 34 процентов. Соответствующие данные приводит Научный центр безопасности дорожного движения МВД. Подобная тенденция наблюдается впервые за много лет. Кроме того, такой тренд сохраняется и в текущем году, сообщили в Российском союзе автостраховщиков. Подробнее о том, что такое европротокол, какие у него плюсы и минусы, — в материале «Вечерней Москвы».

Что такое европротокол

По словам автоэксперта Алексея Аксенова, нигде в нормативных актах такого понятия, как «европейский протокол», нет. Так называют процедуру оформления дорожно-транспортного происшествия без вызова инспекторов:

— Другими словами, это возможность самому задокументировать факт аварии с целью дальнейшего обращения в страховую компанию за получением возмещения ущерба.

Какие плюсы у европротокола

Среди плюсов е-протокола, как его часто называют, — экономия вашего времени, поскольку не нужно тратить несколько часов на ожидание сотрудников ДПС. Сама процедура очень проста: участникам ДТП нужно всего лишь заполнить извещения об аварии и зафиксировать последствия инцидента.

— Огромный плюс такого метода в том, что потерпевшей стороне нет надобности собирать большое количество документов для страховой. Заполненных бланков извещения о ДТП будет достаточно, — уточнил Аксенов.

Виновник ДТП в рамках европротокола не несет никакой ответственности за нарушение ПДД, ему не выписывают штраф, как это происходит при фиксации аварии сотрудниками Госавтоинспекции.

При мелких авариях, когда у потерпевшего небольшие царапины на машине, вызывать сотрудников ДПС нецелесообразно, считает специалист. Европротокол как раз подходит именно для небольших ДТП. Да и страховщики сейчас компенсируют весьма неплохо, поэтому нет смысла тратить свое время на ожидание инспекторов.

— Правоохранителей нужно вызывать тогда, когда у вас серьезные повреждения: разбились фары, образовались вмятины на бампере и в иных местах. В таком случае, собственно, без сотрудников ДПС не обойтись. Они должны все зафиксировать, — подчеркнул эксперт.

Есть ли минусы

Частые ошибки и опечатки в бланках — вот самые главные недостатки европротокола. Аксенов напомнил, что нередко водители заполняют извещения, находясь в стрессовой ситуации, из-за чего делают ошибки в документах. А когда они получают предварительный или окончательный отказ в выплате, возникает необходимость тратить время на корректировку данных.

Всему виной цены

Эксперт добавил: доля аварий, оформленных без участия инспекторов, действительно начала падать в России, и это снижение напрямую связано с сокращением количества договоров ОСАГО и ростом цен на некоторые автомобильные запчасти.

— Еще неизвестно, когда ситуация изменится, но пока никто не ведет разговоров о том, что е-протокол и вовсе отменят, — заключил собеседник «ВМ».