Сергей Собянин: Территорию у станции метро «Цветной бульвар» и цирка Никулина благоустроят

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Территорию у станции метро «Цветной бульвар» и цирка Никулина благоустроят. Об этом в четверг, 18 мая, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам мэра, в данный момент рабочие приступили к демонтажу тротуарных покрытий и бордюрного камня. Затем будут прокопаны траншеи для кабельной канализации. В них уберут воздушные линии, что позволит улучшить визуальное восприятие пространства.

Также проводится установка закладных для фонарей. Раньше на месте бульвара текла река Неглинная. В 1819 году ее убрали в подземный коллектор, однако из-за обилия подземных ручьев грунтовые воды оказались достаточно близко к поверхности. Чтобы обезопасить от подтопления, проложат дополнительные сети для водостока. Кроме того, в рамках благоустройства приведут в порядок пространство около входов в метро, написал мэр столицы в своем Telegram-канале.

С 2011 года в Москве благоустроили более 500 улиц и общественных пространства. В 2022-м новый облик получили 62 улицы. Так, 4 мая начали обновление парка имени 40-летия ВЛКСМ в рамках комплексного благоустройства Ленинского проспекта. В ходе работ отреставрируют сохранившиеся и воссоздадут утраченные скульптурные композиции, восстановят три фонтана и оснастят их современным оборудованием, а также сделают новую детскую площадку и скейт-парк. Кроме того, в городе идет благоустройство Воробьевской набережной и Аллеи спортивной славы звезд зимних Олимпийских игр

Также полным ходом идет благоустройство Ленинского проспекта. Глава города рассказал, что сейчас специалисты будут обустраивать участок от Университетского проспекта до улицы Кравченко Они сохранят привычный облик исторической части проспекта. В то же время добавят ей больше зелени, отремонтируют водосточные сети, сделают более удобной пешеходную зону и установят качественное освещение.

Кроме того, специалисты Комплекса городского хозяйства завершили основные работы по благоустройству в Басманном и в Красносельском районах столицы, а также благоустройства территории в районе площади Павелецкого вокзала и площади Донецкой народной республики. Работы проводились в рамках комплексного благоустройства Конюшковской улицы.

В 2022 году благоустроили семь городских парков: «Покровское-Стрешнево», Битцевский лес, «Кусково», «Яуза» (два участка), Щукинский парк и Всехсвятская роща, а также стадион «Авангард» и 57 знаковых объектов.