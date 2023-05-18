Депутат МГД Козлов: Подготовка инженерных систем к отопительному сезону позволит пройти зиму без аварий

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В столице стартовали работы по подготовке к отопительному сезону, до 1 сентября все необходимое оборудование будет протестировано и приведено в порядок. Об этом в четверг, 18 мая, сообщил депутат Московской городской думы Александр Козлов.

Он отметил, что в последние 12 лет в столице не фиксировалось крупных аварий в отопительный сезон. Кроме того, в рамках «Школы грамотного потребителя» поступает все меньше жалоб на услуги ЖКХ.

Козлов подчеркнул, что в ходе подготовки к отопительному сезону будет протестировано 17 километров сетей. Из-за этого будут необходимые кратковременные отключения воды.

— В Москве под руководством мэра столицы Сергея Собянина подготовка к отопительному сезону ведется с проверкой всех элементов системы — это сети, оборудование в зданиях, многоквартирных домах, в трубопроводном хозяйстве и на ТЭЦ, тепловых станциях, котельных и пунктах, насосно-перекачивающих станциях. Также в этот период проходит подготовку коммунальная техника, чтобы любые обстоятельства в зимний период не застали коммунальщиков врасплох, — рассказал Козлов в беседе с агентством городских новостей «Москва».

В рамках подготовки к отопительному сезону до сентября планируется подготовить к зимнему сезону более 74 тысяч зданий, в том числе 34 тысячи жилых домов. Также работы пройдут на 24 насосно-перекачивающих станцих, более чем на 22 тысячах тепловых путях и 13 ТЭЦ, которые генерируют тепло и электроэнергию в столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.