Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Депутат МГД Козлов: Подготовка инженерных систем к отопительному сезону позволит пройти зиму без аварий

Евгений Силаев
Город
Депутат МГД Козлов: Подготовка инженерных систем к отопительному сезону позволит пройти зиму без аварий
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В столице стартовали работы по подготовке к отопительному сезону, до 1 сентября все необходимое оборудование будет протестировано и приведено в порядок. Об этом в четверг, 18 мая, сообщил депутат Московской городской думы Александр Козлов.

Он отметил, что в последние 12 лет в столице не фиксировалось крупных аварий в отопительный сезон. Кроме того, в рамках «Школы грамотного потребителя» поступает все меньше жалоб на услуги ЖКХ.

Козлов подчеркнул, что в ходе подготовки к отопительному сезону будет протестировано 17 километров сетей. Из-за этого будут необходимые кратковременные отключения воды.

— В Москве под руководством мэра столицы Сергея Собянина подготовка к отопительному сезону ведется с проверкой всех элементов системы — это сети, оборудование в зданиях, многоквартирных домах, в трубопроводном хозяйстве и на ТЭЦ, тепловых станциях, котельных и пунктах, насосно-перекачивающих станциях. Также в этот период проходит подготовку коммунальная техника, чтобы любые обстоятельства в зимний период не застали коммунальщиков врасплох, — рассказал Козлов в беседе с агентством городских новостей «Москва».

В рамках подготовки к отопительному сезону до сентября планируется подготовить к зимнему сезону более 74 тысяч зданий, в том числе 34 тысячи жилых домов. Также работы пройдут на 24 насосно-перекачивающих станцих, более чем на 22 тысячах тепловых путях и 13 ТЭЦ, которые генерируют тепло и электроэнергию в столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Отопление Мосгордума Москва
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Евровидение: как хорошо, что нас там не было

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Отставка после банкета: жену бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера уволили

Дмитрий Толкачев
Дмитрий Толкачев

Насколько привлекательна сегодня профессия спортсмена?

Евгения Ткаченко
Евгения Ткаченко

Жемчужина Восточного округа: как меняется район Вешняки

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Первую Storm Shadow российские войска уже сбили, очередь за дронами

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Почему мы так любим сказки советских режиссеров

Алексей Кочетков
Алексей Кочетков

Победа Эрдогану дастся нелегко

Все мнения
О проекте