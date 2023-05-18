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В Госдуме назвали психозом заявление офиса Зеленского о ненависти к России

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Спецоперация на Украине
В мире
В Госдуме назвали психозом заявление офиса Зеленского о ненависти к России
Фото: Пресс-служба Госдумы

Депутат Госдумы Михаил Шеремет в четверг, 18 мая, назвал психозом заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о ненависти к России.

— Подобное заявление — очередной психоз и умопомешательство преступной команды (президента Украины Владимира — прим. «ВМ») Зеленского, которая осознает свой скорый конец, — заявил он.

По словам депутата, правительство Украины находится на грани нервного срыва и старается выдавать свои слова за мнение всего народа. Киев, утверждает Шеремет, работает исключительно в интересах стран Запада, а украинский народ ни во что не ставит, передает РИА Новости.

Подоляк, заявил, что украинские власти ненавидят Россию и будут преследовать ее как юридически, так и физически.

7 мая Россия распространила в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций письмо, связанное с высказываниями руководителя Главного разведывательного управления Украины Кирилла Буданова по поводу убийства русских. В тексте документа постпред России при организации Василий Небензя указал на неприемлемость высказываний Буданова.

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