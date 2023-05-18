ЦБ РФ оценил международные резервы России почти в 600 миллиардов долларов

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Международные резервы России по состоянию на 12 мая составляют 599,5 миллиарда долларов. Об этом в четверг, 18 мая, сообщила пресс-служба Банка России (ЦБ РФ).

— Объем международных резервов по состоянию на 12 мая составил 599,5 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 0,3 миллиарда долларов США, или на 0,1 процента, под воздействием положительной переоценки, — говорится на сайте регулятора.

Российские инвесторы смогли вернуть активы на три триллиона рублей, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Был предпринят ряд мер, которые позволили восстановить права инвесторов на сумму около трех триллионов рублей. При этом часть активов до сих пор остается заблокированной.

В ноябре 2022 года ЦБ РФ не рассматривал вариант выкупа заблокированных активов. На текущий момент участники рынка предпринимают все возможные усилия для решения проблемы, связанной с заблокированными активами, в том числе в судебном порядке.

18 ноября издание Politico со ссылкой на документ Еврокомиссии сообщило, что Европейский союз заморозил активы России на сумму 68 миллиардов евро.