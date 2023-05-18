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Урок мужества с героями России пройдет в Музее Победы

Евгений Силаев
Город
Урок мужества с героями России пройдет в Музее Победы
Фото: Пресс-служба Музея Победы
Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы 19 мая состоится урок мужества «Возьми пример с Героя», в рамках которого пройдет встреча с героями России. Об этом в четверг, 18 мая, сообщили в пресс-службе учреждения.

Организаторами встречи выступают АНО «Герои нашей Родины» совместно с Общероссийской общественной организацией ветеранов «Российский Союз Ветеранов».

— Это уникальная возможность познакомиться с выдающимися людьми, услышать их жизненный опыт, задать интересующий вопрос, обсудить актуальные темы нашей страны и перенять лучшие качества от Героев Родины, — рассказали организаторы.

Гости Музея Победы смогут встретиться с героем Социалистического труда, Почетным строителем России Алексеем Левиным, Героем России Иваном Додосовым, Народной артисткой РСФСР Анной Шатиловой и другими. Кроме того, посетители смогут принять участие в мастер-классе по изготовлению открыток для участников специальной военной операции.

В Музее Победы начался цикл открытых уроков, посвященных вкладу деятелей культуры в победу в Великой Отечественной войне. В ходе мероприятий ребята узнают об артистах фронтовых бригад и театров, живописцах и композиторах, которые посвятили свое творчество войне и Победе.

Также в столичном Музее Победы состоялся II российско-белорусский патриотический фестиваль «Твои таланты так нужны планете». Его участниками стали эстрадные исполнители и дети с ограниченными возможностями здоровья из России и Белоруссии.

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