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Эксперт: Карантин по птичьему гриппу носит профилактический характер

Евгений Силаев
Город
Эксперт: Карантин по птичьему гриппу носит профилактический характер
Фото: patriarchia.ru

Принятые в столице меры против птичьего гриппа носят профилактический характер. Об этом в четверг, 18 мая, сообщил начальник отдела сохранения биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.

По его словам, ограничения касаются в первую очередь сельскохозяйственной птицы. Эксперт подчеркнул, что эти меры практически не отразятся на жителях города.

Также Бурмистров подчеркнул, что не стоит отказываться от покупки мяса птицы в магазинах. Продукция производится в основном за пределами Москвы, а на предприятиях предусмотрены высокие стандарты контроля качества.

— Вирус передается от птицы к птице и распространяется в местах их массового скопления — например, на пруду. По моей информации, в Москве зафиксирована гибель нескольких перелетных чаек от птичьего гриппа на одном из прудов. Но для его распространения необходима крайняя скученность птиц, например, как в колониях чаек. В Москве таких мест мало, например, птицеводческих хозяйств практически нет. Даже голуби не создают такой скученности. Так что эпидемии среди птиц в Москве тоже не будет, — рассказал Бурмистров в беседе с агентством городских новостей «Москва».

18 мая мэр Москвы Сергей Собянин ввел карантин из-за птичьего гриппа в ряде районов столицы. Таким образом, введен запрет на ввоз и вывоз птиц и инкубационного яйца, заготовка и вывоз кормов для птиц, а также проведение ярмарок.

В Роспотребнадзоре заявили, что угрозы жизни и здоровью москвичей нет. Кроме того, в столице не зафиксировано случаев заражения птичьим гриппом среди людей.

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