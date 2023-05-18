МИД России: Зерновая сделка продлена до 17 июля

Фото: МИД РФ

Зерновая сделка продлевается до 17 июля. Об этом в четверг, 18 мая, сообщили в пресс-службе российского министерства иностранных дел.

— Наши принципиальные оценки реализации взаимоувязанных Стамбульских соглашений остаются прежними — до сих пор выполняется только «черноморская инициатива» за исключением экспорта аммиака. Конкретный прогресс по Меморандуму Россия-ООН отсутствует, — говорится в сообщении.

В МИД напомнили, что если за два месяца все вопросы по сделке не будут решены, после 17 июля она будет прекращена. Речь идет о переподключении «Россельхозбанка» к SWIFT, поставках запчастей, разблокировании транспортной логистики и страхования, реанимировании аммиакопровода «Тольятти — Одесса» и разморозки активов российских компаний, говорится на сайте министерства.

О продлении зерновой сделки еще на 60 дней объявил 17 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он также пообещал, что Анкара будет прилагать все усилия для полного выполнения сделки.

Какое значение эта сделка имеет для России и почему страна пошла на ее продление, «Вечерней Москве» рассказал генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. По его словам, продление инициативы выгодно большому количеству стран.