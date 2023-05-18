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В Конгрессе заявили о желании внести на рассмотрение законопроект об импичменте Байдену

Евгений Белоусов
В мире
В Конгрессе заявили о желании внести на рассмотрение законопроект об импичменте Байдену
Фото: whitehouse

Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин намерена внести на рассмотрение законопроект о вынесении импичмента президенту Джо Байдену. Об этом она сама заявила в четверг, 18 мая.

— С наибольшей серьезностью я объявляю о моем намерении сегодня внести на рассмотрение статьи импичмента главе этого исполнительного органа «Америка на последнем месте» («America Last»), который работает с 20 января 2021 года над систематическим разрушением этой страны, — поделилась она.

По словам республиканки, Байден осознанно и намеренно подвергает угрозе национальную безопасность Соединенных Штатов. Тейлор Грин также обвиняет американского лидера в ненадлежащей защите границы с Мексикой и несоблюдении норм иммиграционного законодательства, передает РИА Новости.

Недавно Джо Байден заявил, что дефолт в США грозит проблемами всему остальному миру. Президент США высказал мнение, что риск дефолта является «искусственным кризисом», раскачиваемым республиканцами.

В свою очередь министр финансов США Джанет Йеллен допустила, что в стране существует угроза дефолта. Она также подчеркнула, что действия со стороны американского президента могут привести к настоящему конституционному кризису в Соединенных Штатах.

Бывший президент США Дональд Трамп, наоборот, призвал республиканцев допустить в стране дефолт, если Белый дом не согласится на масштабное сокращение расходов.

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