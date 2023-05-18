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Музей транспорта Москвы проведет первые экскурсии по БКЛ метро

Евгений Белоусов
Город
Музей транспорта Москвы проведет первые экскурсии по БКЛ метро
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Москва, Большая кольцевая линия Карта всех событий

Музей транспорта Москвы проведет в метро первые экскурсии по Большой кольцевой линии столичной подземки. Об этом в четверг, 18 мая, сообщили в пресс-службе учреждения.

— Гиды экскурсионного бюро музея расскажут про инновационные технологии в оформлении станций, как станции отражают районы, где они расположены, какие пасхалки и символы нам оставили архитекторы. Участники экскурсии смогут узнать и про технологические аспекты строительства новых линий, станций и работы самого метро, — говорится в сообщении.

Первые две экскурсии состоятся 21 мая в 12:00 и 15:30 и будут проходить бесплатно. После этого стоимость полного билета на экскурсии составил 500 рублей, а льготного — 350 рублей, говорится на сайте музея.

Стали известны самые популярные станции Большой кольцевой линии метро по количеству поездок в рабочий день. Наиболее востребованными среди пассажиров стали пункты «Каширская», «Сокольники» и «Текстильщики».

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что более 170 тысяч жителей столицы приняли участие в голосовании в проекте «Активный гражданин», чтобы выбрать лучший дизайн для новых станций БКЛ метро.

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