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Актриса из клипа HammAli & Navai «Девочка-война» попала в ДТП в центре Москвы

Евгений Белоусов
Происшествия
Актриса из клипа HammAli & Navai «Девочка-война» попала в ДТП в центре Москвы
Фото: Вечерняя Москва
Москва, Краснопресненская набережная Карта всех событий

Актриса из клипа дуэта HammAli & Navai «Девочка-война» Ксения Добромилова попала в ДТП на мотоцикле в центре столицы. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 18 мая, сообщил источник в экстренных службах города.

По словам собеседника «ВМ», инцидент произошел в районе дома 14 по Краснопресненской набережной. Девушка получила перелом лучевой кости. Предположительно, в аварии виноват водитель автомобиля, с которым столкнулся мотоцикл актрисы. Водитель пошел на разворот, что и привело к ДТП.

Еще одна авария произошла на внешней стороне 82-го километра МКАД. Столкнулись несколько автомобилей. В результате ДТП свободными оставались только две полосы.

Другая авария произошла в ночь на четверг, 18 мая, на 75-м километре МКАД. Врезались два автомобиля. После столкновения один из них отлетел в отбойник. Инцидент попал на видео.

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