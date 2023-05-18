Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Москвичей пригласили на Дни славянских культур 22–27 мая

Евгений Силаев
Город
Москвичей пригласили на Дни славянских культур 22–27 мая
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Москва, Николоямская улица, 1 Карта всех событий

В Библиотеке иностранной литературы с 22 по 27 мая пройдут Дни славянских культур. Об этом в четверг, 18 мая, сообщили в пресс-службе организаторов мероприятия.

Мероприятия ознаменуются фестивалем «СЛАВный день». Кроме того, впервые в событии примут участие представители Балканских стран.

Всего в рамках программы запланированы открытые уроки по чешскому и болгарскому языкам, разговорные клубы, а также встречи с исследователями культур. Участники смогут не только обсудить польское кино, но и научиться работать на ткацких станках, производить значки, украшать пряники и рисовать.

Фестиваль «Дни славянских культур» организован при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы и Центра международного сотрудничества «Российско-Балканский диалог».

В Музее Победы начался цикл открытых уроков, посвященных вкладу деятелей культуры в победу в Великой Отечественной войне. В ходе мероприятий ребята узнают об артистах фронтовых бригад и театров, живописцах и композиторах, которые посвятили свое творчество войне и Победе.

Также в столичном Музее Победы состоялся II российско-белорусский патриотический фестиваль «Твои таланты так нужны планете». Его участниками стали эстрадные исполнители и дети с ограниченными возможностями здоровья из России и Белоруссии.

славяне Культура Фестивали
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Евровидение: как хорошо, что нас там не было

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Отставка после банкета: жену бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера уволили

Дмитрий Толкачев
Дмитрий Толкачев

Насколько привлекательна сегодня профессия спортсмена?

Евгения Ткаченко
Евгения Ткаченко

Жемчужина Восточного округа: как меняется район Вешняки

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Первую Storm Shadow российские войска уже сбили, очередь за дронами

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Почему мы так любим сказки советских режиссеров

Алексей Кочетков
Алексей Кочетков

Победа Эрдогану дастся нелегко

Все мнения
О проекте