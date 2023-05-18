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Москвича задержали в аэропорту Шереметьево с наркотиками

Евгений Силаев
Происшествия
Москвича задержали в аэропорту Шереметьево с наркотиками
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Полицейские в столичном аэропорту Шереметьево задержали пассажира, при котором обнаружили два грамма наркотиков. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 18 мая, сообщил источник в экстренных службах города.

Собеседник «ВМ» отметил, что пассажир прибыл из Варадеро. После этого в квартире мужчины провели обыск, где было обнаружено еще более двухсот грамм наркотиков.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

В Подмосковье мужчина жестоко убил свою знакомую, с которой они отправились в лес искать закладку с наркотиками. Жительница столицы, проживающая в Щербинке, позвала своего знакомого в лес, чтобы он помог ей с поисками веществ. В процессе между ними произошел конфликт. В результате мужчина схватил прут арматуры и ударил 40-летнюю знакомую по голове, после чего скрылся с места происшествия.

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