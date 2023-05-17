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Приметы и советы

Москвич убил подругу во время поиска тайника с наркотиками в лесу

Степан Жирнов
Происшествия
Москвич убил подругу во время поиска тайника с наркотиками в лесу
Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Московской области
Московская область, городской округ Подольск, деревня Борисовка Карта всех событий

В Подмосковье мужчина жестоко убил свою знакомую, с которой они отправились в лес искать закладку с наркотиками. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в среду, 17 мая.

По ее словам, преступление произошло в районе деревни Борисовка городского округа Подольск 11 мая. Жительница столицы, проживающая в Щербинке, позвала своего знакомого в лес, чтобы он помог ей найти закладку с наркотиками. В процессе между ними произошел конфликт. В результате мужчина схватил прут арматуры и ударил 40-летнюю знакомую по голове, после чего скрылся с места происшествия.

От полученных травм женщина скончалась на месте. Ее тело обнаружили только 15 мая.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Следователи изучили ближайший круг общения погибшей, а также последние контакты перед смертью и установили личность подозреваемого. Им оказался 33-летний москвич. Мужчину задержали.

Видео: Пресс-служба ГСУ СК по Московской области

На допросе мужчина дал признательные показания и рассказал о произошедшем.

— В скором времени следователь обратится в суд с просьбой заключить мужчину под стражу, — резюмировала Врадий.

Другое убийство произошло в подмосковных Котельницах. Пьяная женщина поссорилась со своим сожителем, схватила нож и ударила мужчину в грудь. От полученных травм он скончался на месте.

Подмосковье Следственный комитет Московская область Подольск Наркотики
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