Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Учет водоплавающих птиц пройдет в Москве с 22 мая по 31 августа. Во время учета эксперты считают и записывают виды водоплавающих, их пол, количество птенцов и возраст. Об этом в четверг, 18 мая, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

— Участие горожан в учетах — это не только весомая помощь специалистам-орнитологам, но и прекрасная возможность познакомиться с орнитофауной природных территорий, сделать отличные фотографии, зарисовки и, конечно, насладиться красотой природы, — рассказали в комплексе.

Учет будет проходить на территории природно-исторического парка «Москворецкий», реки Яузы, парка «Останкино», экоцентра «Конный двор», озера Белого, парка «Косинский» и других. Подробный перечень опубликован в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

Недавно в столицу вернулись все перелетные птицы после зимовки. В этом году такое произошло раньше планируемого времени. На природных территориях Москвы специалисты увидели чечевицу, которая обычно прилетает позже всех.

Редкий зеленый дятел был обнаружен в районе реки Алешинки. До этого птицу видели в природно-исторических парках «Москворецкий» и «Битцевский лес», а также в комплексном заказнике «Зеленоградский».