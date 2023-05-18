Открытый в районе Севморпути «газовый вулкан» опасен для судоходства

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Открытый в Баренцевом море в районе Северного морского пути «газовый вулкан» оказался опасен для судоходства. Об этом в четверг, 18 мая, сообщил замдиректора по научной работе Единой геофизической службы Российской академии наук Руслан Дягилев.

— Корабль рассчитан на плотность воды, допустим, тысяча килограммов на кубометр, и загружается он исходя из этой плотности. Представьте себе ситуацию, проходит у нас какое-нибудь судно, корабль, любой объект, который предназначен для плавания в воде — там он не сможет держаться на плаву и утонет, — рассказал он.

По словам ученого, все дело в испускаемом вулканом метане, который снижает плотность воды, создавая ловушку для кораблей, передает Lenta.

В апреле произошло извержение вулкана Шивелуч. На улицах начался пеплопад, людям советуют не выходить из дома без крайней необходимости.

Шлейф пепла от вулкана растянулся на 500 километров, скоро облако может накрыть Петропавловск-Камчатский. По оценкам ученых, пеплопад в поселке Ключи стал сильнейшим за 60 лет.

Вулкан выбросил столб пепла на высоту до 20 километров. Облако смеси красноватого оттенка накрыло четыре населенных пункта — Ключи, Усть-Камчатск, Козыревск и Эссо.

Насколько опасен выброс вулканических масс и как он может повлиять на здоровье жителей Камчатки — в материале «Вечерней Москвы».