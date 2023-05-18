Repubblica: Число жертв наводнения на севере Италии выросло до 14 человек

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В результате наводнения на севере Италии, вызванного обильными дождями, погибли 14 человек. Об этом в четверг, 18 мая, сообщила местная газета Repubblica.

По данным издания, в Равенне погибли пять человек, в том числе супружеская пара, которых бедствие застало в собственной квартире. Всего от наводнения пострадали 42 муниципалитета, а без электричества остались 18,5 тысячи жителей.

Губернатор Эмилии-Романье Стефано Боначчини оценил ущерб в несколько миллиардов евро.

— На реконструкцию потребуются миллиарды, нужен качественный скачок в борьбе с гидрогеологической катастрофой, — заявила лидер Демократической партии Элли Шляйн в беседе с изданием.

Бедствие в регионе длится уже третий день. Кроме того, в Эмилии-Романье продолжает действовать красный уровень опасности.

17 мая Гран-при Эмилии-Романье в итальянской Имоле отменили из-за смертельного наводнения в регионе. Организаторы гонки заявили, что при таких погодных условиях не смогут обеспечить безопасность болельщиков, сотрудников команд и персонала автодрома.