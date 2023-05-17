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«Формула-1» отменила этап Гран-при в Имоле из-за наводнения в Италии

Евгений Белоусов
Спорт
«Формула-1» отменила этап Гран-при в Имоле из-за наводнения в Италии
Фото: Unsplash

Гран-при Эмилии-Романьи в итальянской Имоле отменили из-за смертельного наводнения в регионе. Об этом в среду, 17 мая, сообщили в пресс-службе «Формулы-1».

В регионе сейчас идут сильные дожди, из-за них происходят наводнения и подтопления. Организаторы гонки заявили, что при таких погодных условиях не смогут обеспечить безопасность болельщиков, сотрудников команд и персонала автодрома.

В «Формуле-1» также выразили соболезнования всем пострадавшим от наводнения в регионе и их близким, передает Sky News.

Европейский суд юстиции в марте выдал разрешение российскому гонщику Никите Мазепину на участие в чемпионате мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» и других гоночных сериях.

Команда «Хаас», в составе которой гонщик принимал участие в «Формуле-1», расторгла с ним контракт в марте 2022 года связи с ситуацией на Украине.

Позднее Мазепин создал специальный фонд помощи спортсменам, которых отстранили от соревнований по той же причине. Он выразил готовность оказать необходимую психологическую и юридическую поддержку.

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