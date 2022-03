Гонщик Мазепин создал фонд помощи отстраненным из-за Украины спортсменам

Фото: instagram/nikita_mazepin

Бывший пилот «Формулы-1», россиянин Никита Мазепин объявил о создании фонда помощи спортсменам, отстраненным от соревнований из-за ситуации на Украине.

— Мы будем способствовать поиску новой работы спортсменам, при необходимости готовы оказать психологическую помощь. Также мы готовы оказать необходимую юридическую помощь, если спортсмены решат оспорить свой статус в судебных органах, — сказал гонщик.

Работа, уточнил он, начнется с помощи членам паралимпийской сборной России, которых не допустили на Игры в Пекине. Фонд получил название We Compete As One («Мы соревнуемся как один»), отметил Мазепин в Instagram.

5 марта команда «Хаас» из «Формулы-1» решила расторгнуть контракт с Мазепиным и разорвать отношения с титульным спонсором — российской компанией «Уралкалий». Дебют россиянина в «Формуле-1» состоялся в 2021 году, лучшим его результатом является финиш на 14-м месте.

Международная федерация хоккея (IIHF) сообщила об отстранении сборной России от чемпионата мира в 2022 году. Уточняется, что от соревнований могут отстранить и сборную Белоруссии.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили все отечественные клубы и сборные от участия в соревнованиях.