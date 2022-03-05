Российский пилот «Формулы-1» Никита Мазепин лишился контракта с командой «Хаас»

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Команда «Хаас», созданная для участия в «Формуле-1», решила расторгнуть контракт с российским пилотом Никитой Мазепиным и разорвать отношения с титульным спонсором — российской компанией «Уралкалий». Об этом сообщает пресс-служба команды.

— Team statement, — говорится в посте «Хаас» в Instagram.

Российскому гонщику Никите Мазепину 23 года, его дебют в «Формуле-1» состоялся в 2021 году. Лучшим его результатом является финиш на 14-м месте.

Журналист Серхио Родригес в четверг сообщил, что «Хаас» заменит Мазепина резервным гонщиком команды — американцем Пьетро Фиттипальди.

Международный паралимпийский комитет решил не допускать российских и белорусских спортсменов до участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Данное решение было принято в связи с тем, что многие иностранные спортсмены отказывались выходить на соревнования из-за россиян.

Международная федерация хоккея (IIHF) сообщила об отстранении сборной России от чемпионата мира в 2022 году. Уточняется, что от соревнований могут отстранить и сборную Белоруссии.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили все отечественные клубы и сборные от участия в соревнованиях.