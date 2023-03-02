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Европейский суд разрешил Никите Мазепину участвовать в «Формуле-1»

Полина Пашкина
Спорт
Европейский суд разрешил Никите Мазепину участвовать в «Формуле-1»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Европейского суда юстиции выдал разрешение российскому гонщику Никите Мазепину на участие в чемпионате мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» и других гоночных сериях. Об этом в четверг, 2 марта, сообщили в пресс-службе суда.

Мазепин остался в списке лиц и организаций, на которые распространяются ограничения. Однако он сможет вести переговоры о своем приеме на работу в качестве пилота «Формулы-1» или иных соревнований.

Кроме того, согласно решению суда, гонщик сможет принимать участие в тренировках, свободных заездах, этапах Гран-при «Формулы-1» и тестах. Также Мазепина допустят до учебных занятий на территории ЕС, сообщает ТАСС.

Команда «Хаас», в составе которой гонщик принимал участие в «Формуле-1», расторгла с ним контракт в марте 2022 года связи с ситуацией на Украине.

Позднее Мазепин создал специальный фонд помощи спортсменам, которых отстранили от соревнований по той же причине. Он выразил готовность оказать необходимую психологическую и юридическую поддержку.

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