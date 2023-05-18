Владельцам Twitter Blue разрешили загружать двухчасовые видео

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Владельцы подписки Twitter Blue теперь могут загружать видео продолжительностью до двух часов. Об этом в четверг, 18 мая, сообщил владелец социальной сети, американский предприниматель Илон Маск.

— Верифицированные подписчики Twitter Blue теперь могут загружать двухчасовые видео объемом восемь гигабайт, — написал Маск на своей странице в Twitter .

Тем временем социальная сеть продолжает развиваться. Пользователи Twitter смогут пользоваться аудио- и видеозвонками, а также зашифровывать личные сообщения. Благодаря введению подобной возможности, как отметил Маск, теперь никто не сможет раскрыть личные сообщения других пользователей.

12 мая Линда Яккарино стала новым гендиректором Twitter. Илон Маск заявил, что смена на должности генерального директора соцсети даст ему возможность уделять больше внимания своей компании Tesla.

Сделка по покупке компании Twitter Илоном Маском завершилась 28 октября 2022 года. Предыдущее руководство в лице генерального директора Парага Агравала и финансового директора Неда Сегала уже покинуло штаб-квартиру в Сан-Франциско.