Мужчина зарезал супругу в подмосковном Подольске

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Житель Подольска в Московской области убил свою супругу.

Тело женщины нашли в четверг, 18 мая, в квартире на улице Рабочей. Она погибла от множественных ножевых ранений.

— Задержан по подозрению в убийстве муж женщины, — сообщил источник РЕН ТВ.

Выяснилось, что у мужчины были проблемы с психикой и случались приступы эпилепсии. Но документами это не было подтверждено.

В настоящее время на месте преступления работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

В Подмосковье мужчина жестоко убил свою знакомую, с которой они отправились в лес искать закладку с наркотиками. Преступление произошло в районе деревни Борисовка городского округа Подольск 11 мая.