Мужчина зарезал супругу в подмосковном Подольске
Житель Подольска в Московской области убил свою супругу.
Тело женщины нашли в четверг, 18 мая, в квартире на улице Рабочей. Она погибла от множественных ножевых ранений.
— Задержан по подозрению в убийстве муж женщины, — сообщил источник РЕН ТВ.
Выяснилось, что у мужчины были проблемы с психикой и случались приступы эпилепсии. Но документами это не было подтверждено.
В настоящее время на месте преступления работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
В Подмосковье мужчина жестоко убил свою знакомую, с которой они отправились в лес искать закладку с наркотиками. Преступление произошло в районе деревни Борисовка городского округа Подольск 11 мая.