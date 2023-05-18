Зеленский обсудил с «военным кабинетом» ситуацию в зоне СВО и получение систем ПВО

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Президент Украины Владимир Зеленский провел в четверг, 18 мая, заседание «военного кабинета» с представителями военных ведомств. На нем обсуждались вопросы наступления, обороны, получение дополнительных систем ПВО и дальнобойного оружия. Об этом он рассказал во время вечернего обращения к гражданам.

— Провел заседание военного кабинета. Это наш особый формат работы в узком кругу с теми, кто отвечает за оборону страны. Были командующие ключевыми направлениями фронта. Также главком, генштаб, разведка и безопасность, — сообщил украинский лидер в Telegram-канале.

Он отметил, что «бригады обороны» выполнили главные стратегические задачи, но детали не стал разглашать, пояснив, что «сейчас не время». Зеленский отметил, что приоритеты работы на текущую неделю и в ближайшее время — получить международную поддержку в качестве дополнительных систем ПВО, ракет, самолетов и дальнобойного оружия, передает РИА Новости.

Западные СМИ регулярно пишут, что исход конфликта на Украине во многом определится в ближайшие месяцы. В Соединенных Штатах и Европе от Киева ждут скорого наступления, однако оно постоянно откладывается. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта Ассоциации военных политологов Андрея Кошкина, какое развитие конфликта наиболее вероятно.