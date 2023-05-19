Стример в Волгограде сутки избивал и стрелял из травматического пистолета в девушку

Фото: СК РФ

Задержанный треш-стример из Волгограда, грозивший в прямом эфире убить девушку, сутки избивал ее и стрелял в нее из травматического пистолета. Следователи завели против него уголовное дело о незаконном лишении свободы с насилием и покушении на убийство. Об этом сообщается в четверг, 18 мая, на сайте СУ СКР по Волгоградской области.

Полиция ранее сообщала, что в Волгограде задержали треш-стримера, который с оружием в руках угрожал убить девушку во время трансляции в социальных сетях. Прямой эфир увидели пользователи и сообщили в полицию.

По информации СК, 31-летний мужчина пришел домой к 18-летней знакомой, где принял наркотические вещества. Находясь под их воздействием, он в течение суток избивал девушку, стрелял в нее из травматического пистолета, а днем в четверг запустил трансляцию в Сети, где показывал издевательства.

Мужчину задержали. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде ареста. Девушке оказали необходимую медицинскую помощь.

В зависимости от контента треш-стримеров могут наказать вплоть до лишения свободы. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил юрист Дмитрий Краснов.