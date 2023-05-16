Юрист Краснов рассказал, какое наказание могут ввести за создание и просмотр треш-стримов

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В зависимости от контента треш-стримеров могут наказать вплоть до лишения свободы. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил юрист Дмитрий Краснов.

— Для тех, кто покупает негативный контент и тем самым стимулирует его производство, следует предусмотреть административную ответственность — прежде всего штрафы. Для создателей треш-стримов нужно предусматривать и административную, и уголовную ответственность в зависимости от их деяний — вплоть до лишения свободы, — отметил эксперт.

По мнению Краснова, подобный негативный контент наполнен сценами насилия и издевательства. В том случае, если у человека нестабильная психика, после просмотра таких видео он может совершить опасный и противозаконный поступок.

15 мая СК России предложил установить административную и уголовную ответственность за создание и покупку треш-стримов с негативным контентом. «Вечерняя Москва» вспомнила самые резонансные истории с участием треш-стримеров, а также попыталась понять, как их будут контролировать в будущем.