«Мама сдохнет, я похороню»: какое наказание ждет треш-стримеров и их зрителей

Фото: YouTube / Hypik — Нарезки Mellstroy

В России хотят запретить треш-стримы — негативный контент (часто с элементами насилия), на котором его создатели зарабатывают деньги. Причем к ответственности могут привлечь не только такого рода блогеров, но и покупателей их «творчества». «Вечерняя Москва» вспомнила самые резонансные истории с участием треш-стримеров, а также попыталась понять, как их будут контролировать в будущем.

Борьба с треш-стримерами

Разговоры о запрете треш-стримов идут уже несколько лет. Всякий раз поводом к ним становится очередная шокирующая история о том, как кого-то изувечили или даже убили в прямом эфире. Так, в январе 2021 года в Совфеде предложили блокировать сайты с треш-стримами.

Однако полноценный законопроект, нацеленный на борьбу с негативным контентом, начали разрабатывать только в этом году. В марте в Госдуме сообщили, что соответствующие поправки к Уголовному кодексу (УК) уже подготовлены.

— Наказание будет предусмотрено за распространение в интернете фото и видеоматериалов с изображением издевательств и сцен жестокости в корыстных или хулиганских целях, — отметили в думском комитете по молодежной политике.

За распространение негативного контента предполагается штраф в размере от 100 до 200 тысяч рублей с конфискацией имущества (для юрлиц — до 500 тысяч).

А 15 мая председатель Следкома Александр Бастрыкин предложил привлекать к административной и уголовной ответственности и создателей, и покупателей треш-стримов. При этом глава СК не видит ничего плохого в популярности добросовестных блогеров.

Наказание за треш-стримы

В беседе с «ВМ» юрист Дмитрий Краснов подчеркнул, что поправки к КоАП и УК, нацеленные против треш-стримов, давно назрели.

— Такого рода негативный контент, как правило, наполнен сценами насилия и издевательства. Люди с незрелой или нездоровой психикой, ознакомившись с ним, могут совершить какой-нибудь противоправный поступок. То есть с этим, конечно, нужно бороться, — заявил юрист.

По мнению эксперта, ответственность за треш-контент должны нести как потребители, так и его создатели.

— Для тех, кто покупает негативный контент и тем самым стимулирует его производство, следует предусмотреть административную ответственность — прежде всего штрафы. Для создателей треш-стримов нужно предусматривать и административную, и уголовную ответственность в зависимости от их деяний — вплоть до лишения свободы, — полагает Краснов.

Самые резонансные треш-стримы

За последние несколько лет российское общество не раз возмущали шокирующие треш-стримы. «ВМ» вспомнила самые громкие истории.

Убийство в прямом эфире

Антигероем одной из самых трагичных историй стал стример Станислав Решетняк (псевдоним Reeflay). В декабре 2020 года он вел стрим в своем доме, расположенном в деревне Ивановка (Московская область), вместе со своей знакомой по имени Валентина. В какой-то момент Решетняк начал избивать свою гостью. Пытаясь увернуться от многочисленных ударов, девушка схватилась за компьютерные провода — трансляция ненадолго прервалась.

Вскоре горе-блогер вернулся к своим зрителям и сообщил, что «наказал Валентину», заперев ее в неотапливаемой бойлерной. Через несколько часов Решетняк по просьбе подписчиков открыл комнату. К тому моменту девушка была без сознания. Стример уложил ее на диван и попытался привести в чувство, рыдая и прося зрителей вызвать скорую помощь. Почти два часа подписчики Решетняка наблюдали за уже мертвой девушкой.

В итоге стримера признали виновным в убийстве и приговорили к шести годам колонии строгого режима.

Разбил лицо модели в «Москве-Сити»

В октябре 2020 года стример Mellstroy (Андрей Бурим) разбил модели Алене Ефремовой лицо во время прямой трансляции, ударив ее несколько раз головой об стол. Инцидент произошел во время эфира на YouTube-канале Бурима в башне «Федерация» высотного комплекса «Москва-Сити». Причем съемки стримера проходили на фоне проводимой им же вечеринки. Однако никто из гостей не вступился за пострадавшую девушку.

После случившегося в отношении Бурима было возбуждено уголовное дело по статье «Побои». Летом 2021 года суд признал его виновным и приговорил к шести месяцам исправительных работ с удержанием 10 процентов из заработной платы в доход государства ежемесячно.

Треш-стрим с избиением бабушки и мамы

В феврале 2022 года волгоградский блогер Павел Прокудин избил свою мать и бабушку в прямом эфире в TikTok. Шокирующие кадры быстро распространились в интернете.

На них видно, как стример набрасывается на свою мать после того, как она просит его сделать музыку потише. Разъяренный замечанием, он бьет свою родственницу и таскает ее по полу. Раздаются крики. В порыве гнева стример избивает свою пожилую бабушку.

— Прекрасно видели, что я ни в чем не виноват. Даже нож ей сейчас хотел в живот воткнуть: она сдохнет — я похороню, — сказал Прокудин своим зрителям.

Прокудин отделался легко: на него составили административный протокол за побои.

Истязание дочери в треш-стриме

В апреле 2023 года в Ивановской области правоохранители задержали треш-стримера, который избивал 9-летнюю дочь в прямом эфире. Видео с его действиями также распространилось по Сети. На нем мужчина издевается над собственной дочерью, а также рассказывает зрителям о других совершенных в отношении детей преступлениях.

Вскоре после этого в отношении 33-летнего мужчины возбудили уголовное дело по статье «Истязание в отношении несовершеннолетнего». В настоящий момент треш-блогер находится под арестом.