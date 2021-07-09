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Суд огласил приговор блогеру Mellstroy по делу об избиении девушки

Полина Долганова

Происшествия
Суд огласил приговор блогеру Mellstroy по делу об избиении девушки
Фото: Скриншот с видео Пресненского суда

Суд огласил приговор блогеру Андрею Буриму, более известного как Mellstroy, по делу о нанесении побоев девушке во время прямой трансляции на YouTube-канале. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в пятницу, 9 июля.

Блогер получил 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10 процентов из заработной платы в доход государства ежемесячно.

Помимо этого БУрим долже будет заплатить в пользу потерпевшей денежные средства в размере 22 444 рубля (в части оказанной медицинской помощи — прим.«ВМ») и в счет возмещения морального вреда денежные средства в размере 50 000 рублей.

Ранее Пресненский суд Москвы перенес заседание по делу блогера на 9 июля.

До этого, 29 июня, судебное заседание по делу Mellstroy перенесли из-за «новых доказательств».

Прокуратура просила приговорить блогера Андрея Бурима к шести месяцам исправительных работ, а также запросила, чтобы в доход государства удерживалось 15 процентов от его зарплаты. Помимо этого, государственный обвинитель потребовал, чтобы Бурим возместил пострадавшей 50 тысяч рублей за моральный и материальный ущерб.

Напомним, стример под псевдонимом Mellstroy разбил модели Алене Ефремовой лицо во время прямой трансляции, ударив ее несколько раз головой об стол. Инцидент произошел во время съемок на YouTube-канале в башне «Федерация» высотного комплекса «Москва-Сити».

В октябре 2020 года в отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по статье «Побои». В настоящее время блогер находится под подпиской о невыезде.

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