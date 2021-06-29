Судебное заседание по делу Mellstroy перенесли из-за «новых доказательств»

Фото: Скриншот с видео Пресненского суда

Пресненский районный суд перенес заседание по делу блогера Андрея Бурима, известного под псевдонимом Mellstroy, на 6 июля. Об этом во вторник, 29 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

Заседание перенесли по требованию стороны обвинения для предоставления новых доказательств по данному делу.

Видео: Пресненский суд Москвы

— Судом удовлетворено ходатайство стороны обвинения, возобновлено судебное следствие. Судебное заседание отложено на 6 июля 2021 года в 9:30, — заключили в пресс-службе.

Ранее прокуратура просила приговорить блогера Андрея Бурима к шести месяцам исправительных работ, а также запросила, чтобы в доход государства удерживались 15 процентов от его зарплаты. Помимо этого, государственный обвинитель потребовал, чтобы Бурим возместил пострадавшей 50 тысяч рублей за моральный и материальный ущерб.

Напомним, стример под псевдонимом Mellstroy разбил модели Алене Ефремовой лицо во время прямой трансляции, ударив ее несколько раз головой об стол. Инцидент произошел во время съемок на YouTube-канале в башне «Федерация» высотного комплекса «Москва-Сити».

В октябре 2020 года в отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по статье «Побои». В настоящее время блогер находится под подпиской о невыезде.