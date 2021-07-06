Суд в очередной раз отложил заседание по делу блогера Mellstroy на 9 июля

Фото: Пресс-служба Пресненского суда

Пресненский суд Москвы перенес заседание по делу блогера Андрея Бурима, известного под псевдонимом Mellstroy, на 9 июля. Такое решение было принято для подготовки сторон к прениям, сообщили в пресс-службе суда.

— Судебное заседание по делу Бурима отложено на 09 июля 2021 года в 9:15, для подготовки к прениям, — заключил представитель ведомства.

Видео: Пресс-служба Пресненского суда

Напомним, во вторник, 29 июня, судебное заседание по делу Mellstroy перенесли из-за «новых доказательств».

Ранее прокуратура просила приговорить блогера Андрея Бурима к шести месяцам исправительных работ, а также запросила, чтобы в доход государства удерживались 15 процентов от его зарплаты. Помимо этого, государственный обвинитель потребовал, чтобы Бурим возместил пострадавшей 50 тысяч рублей за моральный и материальный ущерб.

Напомним, стример под псевдонимом Mellstroy разбил модели Алене Ефремовой лицо во время прямой трансляции, ударив ее несколько раз головой об стол. Инцидент произошел во время съемок на YouTube-канале в башне «Федерация» высотного комплекса «Москва-Сити».

В октябре 2020 года в отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по статье «Побои». В настоящее время блогер находится под подпиской о невыезде.